Suicidio assistito | Cappato | “Elena è morta | mi autodenuncio”

(Di mercoledì 3 agosto 2022) ROMA – “Mi autodenuncerò a Milano per l’aiuto fornito alla signorache ha scelto di interrompere la propria sofferenza. In Svizzera è legale, in Italia rischio fino a 12 anni di carcere”. Così Marco(foto), Tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, in un video dal confine con la Svizzera, dove ha accompagnato a morire con iluna 69enne veneta affetta da una grave patologia oncologica polmonare irreversibile con metastasi. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia_Ansa : VIDEO I Fine vita, il messaggio della 69enne veneta accompagnata in Svizzera da Marco Cappato. La donna era malata… - Piu_Europa : Sosteniamo la battaglia di @MarcoCappato sul #finevita. Lo scandalo dei suoi processi è un’accusa e un richiamo po… - ilpost : Marco Cappato si è autodenunciato per aver aiutato un suicidio assistito - GiorgioaSnaide5 : @solagimma @CaligaraAnna C'è il suicidio assistito. Se non lo sa incoraggiatela. ... - vittoriostwitt : RT @Piu_Europa: Sosteniamo la battaglia di @MarcoCappato sul #finevita. Lo scandalo dei suoi processi è un’accusa e un richiamo potente a… -

... una donna veneta che in Italia non poteva accedere al. Elena è morta ieri, nel modo che ha scelto, e Cappato rischia 12 anni di carcere per averla aiutata a morire. Red/Nes/Int2... per avere accompagnato la signora Elena, malata terminale di cancro, alin Svizzera."Siamo arrivati ora a questa situazione: di fronte alla richiesta di Elena, che non aveva altre ...ROMA - "Mi autodenuncerò a Milano per l'aiuto fornito alla signora Elena che ha scelto di interrompere la propria sofferenza. In Svizzera è legale, in ...Come già aveva anticipato martedì, Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, quest'oggi si è recato presso la stazione dei Carabinieri in via Fosse Ardeatine 4 a Milano per autodenunc ...