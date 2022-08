“Succede di notte”. Covid, scoperto un nuovo sintomo di Omicron 5: non solo tosse e raffreddore (Di mercoledì 3 agosto 2022) nuovo sintomo del Covid. Ogni variante del coronavirus ha i suoi sintomi. Con la Delta perdita di gusto e olfatto erano il campanello d’allarme più riferito dai contagiati, poi ci sono stati la febbre alta, la tosse secca, il raffreddore col naso che cola tipici delle ultime varianti Omicron. Ma anche disturbi intestinali, perdita dei capelli, rush cutaneo in maniera meno frequente. Ma in questa ‘famiglia’ di Sars-CoV-2, che oggi domina le scene a livello mondiale, è stato scoperto un altro sintomo del Covid, precisamente della variante Omicron 5, una delle ultime in circolazione. Questo disturbo è comune tra i recenti e gli attuali pazienti positivi al virus Sars-CoV-2, compare di notte, rendendo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022)del. Ogni variante del coronavirus ha i suoi sintomi. Con la Delta perdita di gusto e olfatto erano il campanello d’allarme più riferito dai contagiati, poi ci sono stati la febbre alta, lasecca, ilcol naso che cola tipici delle ultime varianti. Ma anche disturbi intestinali, perdita dei capelli, rush cutaneo in maniera meno frequente. Ma in questa ‘famiglia’ di Sars-CoV-2, che oggi domina le scene a livello mondiale, è statoun altrodel, precisamente della variante5, una delle ultime in circolazione. Questo disturbo è comune tra i recenti e gli attuali pazienti positivi al virus Sars-CoV-2, compare di, rendendo ...

Claudia08301771 : RT @cira_amato: Nella vita di una mamma Napoletana che combatte tutti i santi giorni con mille cose..succede questo…???? e tu non ci credi..… - SadRy4n : RT @matteoxxoco: dopo le 2 di notte non succede mai nulla di buono - bilshlwife : @somthfunny bloccami se non vuoi vedere ma succede a ogni ora la notte soprattutto. - ludooviica__ : RT @matteoxxoco: dopo le 2 di notte non succede mai nulla di buono - mattia1908_ : @addictedjuve “Sapete, vostra nonna diceva sempre dopo le due di notte non succede mai niente di buono e aveva ragi… -