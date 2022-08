Sandra Mondaini com’è morta (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sandra Mondaini è stata una delle regine della televisione italiana nonchè moglie dell’indimenticabile Raimondo Vianello. Una coppia amatissima dal pubblico italiano che ci ha lasciato quasi in contemporanea dopo quasi 50 anni d’amore. Il primo incontro tra Raimondo e Sandra avviene nel 1958: lei all’epoca era la soubrette di Macario. Qualche anno dopo, per la precisione nel 1962, si ritrovano a cena insieme con Gino Bramieri. In quell’occasione Raimondo davanti ad una cotoletta alla milanese fa la sua dichiarazione ad una stranita Sandra. “Lo sai che mi sono innamorato di te?” dice il conduttore chiedendole di sposarlo. Dal canto suo Sandra rimane senza parole: “non avevo capito se parlasse seriamente: scherzava sempre”. Invece Raimondo era davvero serio. La coppia si sposa qualche anno dopo: il 28 maggio 1962. Una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022)Mondaini è stata una delle regine della televisione italiana nonchè moglie dell’indimenticabile Raimondo Vianello. Una coppia amatissima dal pubblico italiano che ci ha lasciato quasi in contemporanea dopo quasi 50 anni d’amore. Il primo incontro tra Raimondo eavviene nel 1958: lei all’epoca era la soubrette di Macario. Qualche anno dopo, per la precisione nel 1962, si ritrovano a cena insieme con Gino Bramieri. In quell’occasione Raimondo davanti ad una cotoletta alla milanese fa la sua dichiarazione ad una stranita. “Lo sai che mi sono innamorato di te?” dice il conduttore chiedendole di sposarlo. Dal canto suorimane senza parole: “non avevo capito se parlasse seriamente: scherzava sempre”. Invece Raimondo era davvero serio. La coppia si sposa qualche anno dopo: il 28 maggio 1962. Una ...

