Ricercato a Napoli, ritrovato in un hotel in Irpinia: arrestato 51enne (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Sorpreso in hotel e tratto in arresto dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Avellino. Il soggetto, un pregiudicato napoletano di anni 51, era Ricercato per l'esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli, nell'ambito di un procedimento penale in cui è sottoposto ad indagini per i reati di maltrattamenti in famiglia, minacce e atti persecutori. Al termine degli accertamenti di rito il 51enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale "A. Graziano" di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

