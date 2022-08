Nuoto, Europei 2022: il ritorno di Adam Peaty, ma ai Giochi Commonwealth non entusiasma. Martinenghi non dovrà sottovalutarlo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Un contesto da inquadrare. Dall’11 al 17 agosto la vasca del Foro Italico sarà teatro di sfide da mettere i brividi. Nella piscina più bella del mondo gli Europei di Nuoto si prenderanno la scena e l’Italia ha l’obiettivo molto ambizioso di svettare nel medagliere della competizione. Non sarà un target semplice perché, se è vero che non ci saranno Bielorussia e soprattutto Russia per le note vicende legate al conflitto bellico in Ucraina, saranno da considerare altre compagini di primissimo livello come Germania, Francia e soprattutto Gran Bretagna. Britannici che potranno contare sul ritorno in gara del loro asso, Adam Peaty. Per via di un infortunio al piede, il fuoriclasse della rana è stato costretto a saltare i Mondiali di Budapest, rassegna mondiale nella quale è stato Nicolò ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) Un contesto da inquadrare. Dall’11 al 17 agosto la vasca del Foro Italico sarà teatro di sfide da mettere i brividi. Nella piscina più bella del mondo glidisi prenderanno la scena e l’Italia ha l’obiettivo molto ambizioso di svettare nel medagliere della competizione. Non sarà un target semplice perché, se è vero che non ci saranno Bielorussia e soprattutto Russia per le note vicende legate al conflitto bellico in Ucraina, saranno da considerare altre compagini di primissimo livello come Germania, Francia e soprattutto Gran Bretagna. Britannici che potranno contare sulin gara del loro asso,. Per via di un infortunio al piede, il fuoriclasse della rana è stato costretto a saltare i Mondiali di Budapest, rassegna mondiale nella quale è stato Nicolò ...

