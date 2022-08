Modena | vaccini scongelati da troppo | controlli su 33 bimbi

hiboss_hiboss : RT @VeroMagazineIT: Vaccini, i medici sbagliano somministrazione: richiamati 33 bambini #obbligovaccinale #vaccinati #vaccinazione #vaccino… - dok2172 : RT @VeroMagazineIT: Vaccini, i medici sbagliano somministrazione: richiamati 33 bambini #obbligovaccinale #vaccinati #vaccinazione #vaccino… - RestoFerma : RT @VeroMagazineIT: Vaccini, i medici sbagliano somministrazione: richiamati 33 bambini #obbligovaccinale #vaccinati #vaccinazione #vaccino… -

È quanto accaduto a Pavullo , sull'Appennino Modenese, e riportato dalla Gazzetta di. Iin questione, che non erano scaduti, sono stati somministrati ai minori, per un errore , dopo le ...Accade a Pavullo, sull'Appennino Modenese, come riportato dalla Gazzetta di: ianti Covid in questione, che non erano scaduti, sono stati somministrati ai minori, per un errore, dopo ...MODENA - Vaccini Pfizer somministrati oltre il termine previsto dopo lo scongelamento a 33 bambini, le famiglie dei minori convocate dall'Ausl per i test sugli anticorpi. E' ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.768.873 casi di positività, 4.191 in più rispetto a ieri, su un totale di 21.891 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, ...