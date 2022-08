Milan, assist in allenamento per De Ketelaere: in gol Gabbia (Video) (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il Milan, attraverso il proprio profilo social, ha pubblicato un Video che mostra il primo assist in rossonero di Charles De Ketelaere Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il, attraverso il proprio profilo social, ha pubblicato unche mostra il primoin rossonero di Charles De

pisto_gol : In tanti sottovalutano il #Milan Campione in carica : con #Origi ha migliorato l’attacco, con #Adli ha preso un cc… - PianetaMilan : #Milan, assist in allenamento per #DeKetelaere: in gol #Gabbia (#Video) #ACMilan #SempreMilan - MilanPress_it : VIDEO - Il primo assist di #DeKetelaere in allenamento è per... ?? - zei_king : @Rinop74 A me piacerebbe al Milan e poi ha 29 anni compiuti da poco quindi non è over 30. 4 gol e 8 assist nell'ultimo campionato! - AntonioCrispi2 : Già immagino le prime pagine dei giornali dopo un derby perso in cui denti da castoro fa un assist a porta vuota: '… -