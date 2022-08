Gazzetta – Calciomercato Roma, Belotti ha scelto i giallorossi (Di mercoledì 3 agosto 2022) 2022-08-03 17:06:19Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla GdS: Il Gallo vuole giocare nella Capitale, ma non aspetterà in eterno. E sullo sfondo resta la proposta del Valencia di Gattuso… Josè Mourinho, naturalmente, e Tiago Pinto. Ma anche Dybala, Pellegrini e Spinazzola: c’è un bel pezzo di Roma che aspetta Andrea Belotti a Trigoria. L’affare non è ancora così avanzato, perché il club giallorosso, in attacco, deve prima chiudere un’uscita tra Shomurodov, indiziato numero 1, Carles Perez e Felix, ma il giocatore è a Palermo in attesa di novità e sa che a Roma lo accoglierebbero a braccia aperte. Su di lui c’è il Valencia di Gattuso che, a proposito di pressing, da allenatore non è secondo a nessuno, così come da calciatore. Ma, al momento, il “Gallo” ha dato priorità ai colori ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 3 agosto 2022) 2022-08-03 17:06:19Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla GdS: Il Gallo vuole giocare nella Capitale, ma non aspetterà in eterno. E sullo sfondo resta la proposta del Valencia di Gattuso… Josè Mourinho, naturalmente, e Tiago Pinto. Ma anche Dybala, Pellegrini e Spinazzola: c’è un bel pezzo diche aspetta Andreaa Trigoria. L’affare non è ancora così avanzato, perché il club giallorosso, in attacco, deve prima chiudere un’uscita tra Shomurodov, indiziato numero 1, Carles Perez e Felix, ma il giocatore è a Palermo in attesa di novità e sa che alo accoglierebbero a braccia aperte. Su di lui c’è il Valencia di Gattuso che, a proposito di pressing, da allenatore non è secondo a nessuno, così come da calciatore. Ma, al momento, il “Gallo” ha dato priorità ai colori ...

