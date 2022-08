Frasi sulla Sicilia | per sognare una terra dai mille colori e profumi

EmeiMarkus : @giusbrindisi @madforfree Brindisi, ma lei ha fatto una trasmissione di protesta per le frasi di Draghi sulla garan… - zazoomblog : Le più belle frasi sulla distanza: citazioni aforismi e poesie - #belle #frasi #sulla #distanza: - Morell18Carmen : - Fede_Rico74 : Le parole di De Laurentiis saranno state inopportune in questo momento, ma parlare di frasi o di un ragionamento c… - iamfakeC : le frasi dette da adl sulla caf ci stanno facendo fare una figura di merda internazionale quel porco non tace mai -

alfemminile.com

Alle volte fa male, altre è necessaria per vedere le cose dalla prospettiva migliore. In ogni caso mette alla prova e ledistanza riescono a dare voce a ciò che prova chi vive lontano dalle persone care o da sé stesso. Che sia reale o figurata, la distanza mette alla prova, fortifica. Dalla giusta distanza ..."Diciamo che al di là delleche in questi casi si dicono sempre, come il fatto che le partite ... per esempio in un momento di grande forma o di stanchezza, possano avere influito o meno... Citazioni, aforismi e frasi sul lago Roma, 3 agosto 2022 - Elezioni 25 settembre, Giorgia Meloni torna sotto i riflettori per una nuova polemica. Una battuta di Elisa Anzaldo, giornalista del Tg1 sulla leader di F'dI ha provocato le ire ...Scoppia la polemica sulla giornalista Rai per la battuta ritenuta offensiva nei confronti di Giorgia Meloni dai membri di Lega e FdI in Vigilanza Rai ...