Cuzzupi (UGL Scuola): "Il Ministero è fermo per la scuola, mentre è attivissimo per le nomine!" (Di mercoledì 3 agosto 2022) "Quello che avevamo denunciato a fine giugno si sta materializzando in questi giorni di caldo estivo, una sorta di golpe annunciato che serve a poco o nulla per la scuola, ma a tanto per garantire posti di comando prima che le elezioni possano determinare sconvolgimenti e cambi di guardia." Non perde tempo il Segretario Nazionale dell'UGL scuola, Ornella Cuzzupi, nello stigmatizzare quanto emerso in queste ore in merito alla nomina alla Presidenza della scuola di Alta Formazione "Una struttura – continua Cuzzupi – che dovrebbe fornire una formazione agli operatori del settore, in pratica un qualcosa che dovrebbe già esser naturalmente proprio del Ministero ma "reinventato" ad hoc per garantire, con la scusa dell'ormai onnipresente (a ...

