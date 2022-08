AlfredoPedulla : Contatto #EmersonPalmieri-#Sarri: vecchia pista di dicembre. L’esterno ha altre richieste ma ha ribadito sua dispon… - sportli26181512 : Chelsea, contatto con il Barcellona per De Jong: Il Chelsea fa sul serio per Frenkie de Jong: secondo la stampa bri… - Henrikatuci2001 : Mi era sfuggito la situazione #Apzilicueta ha rinnovato 1 di contatto al #Chelsea con una clausola che aveva nel ve… - _matt8__ : RT @FormelloInsider: ?? AGGIORNAMENTO EMERSON #PALMIERI ?? Nel fine settimana ci sarà un nuovo contatto tra la #Lazio e il #Chelsea, si cerca… - L4Z14LE : RT @FormelloInsider: ?? AGGIORNAMENTO EMERSON #PALMIERI ?? Nel fine settimana ci sarà un nuovo contatto tra la #Lazio e il #Chelsea, si cerca… -

Sulla scelta delha aggiunto: 'È stato l'unico club che voleva davvero che venissi. Abbiamo avuto il primonel 2016 quando Antonio Conte è venuto qui e voleva che venissi. Non è ...Sulla scelta delha aggiunto: ""E' stato l'unico club che voleva davvero che venissi. Abbiamo avuto il primonel 2016 quando Antonio Conte è venuto qui e voleva che venissi. Non è ... Chelsea, passi avanti per Cucurella: oggi nuovo contatto LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “So che avrò bisogno di un pò di tempo per ambientarmi. Tra due o tre mesi sarò al top, ma al momento sto facendo le cose con calma, migliorando partita dopo partita ...L'addio all'Inter in questa sessione estiva di calciomercato si fa sempre più probabile stando alle notizie provenienti dall'Inghilterra ...