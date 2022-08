Archie, i giudici inglesi ammazzano un altro bambino (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ho incontrato persone ugualmente invalide, della stessa malattia, e c’era chi non voleva più vivere e chi non voleva morire. Ho visto in faccia il dolore più spietato e cosa può fare: e c’era chi si sarebbe giocato l’anima per un giorno in più, anche in quelle condizioni, e chi bestemmiava Dio che non lo lasciava schiantare. Gli abbonati alla sofferenza, quelli che ci sono nati oppure diventati, che forse è pure peggio, mi hanno detto, chi che la sofferenza fortifica e chi che oltre un certo limite la sofferenza allontana da tutto, anche da Dio. Ho spinto carrozzine di giovani atleti che un giorno sentirono un formicolio nelle gambe e sei mesi dopo non si alzavano più. Ho riso e scherzato con volontarie che curavano i malati di Sla e poi si sarebbero ammalate di Sla. Morendone. Non ho mai trovato una risposta definitiva, una soluzione certa. Il dolore è come l’essere umano ed è ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ho incontrato persone ugualmente invalide, della stessa malattia, e c’era chi non voleva più vivere e chi non voleva morire. Ho visto in faccia il dolore più spietato e cosa può fare: e c’era chi si sarebbe giocato l’anima per un giorno in più, anche in quelle condizioni, e chi bestemmiava Dio che non lo lasciava schiantare. Gli abbonati alla sofferenza, quelli che ci sono nati oppure diventati, che forse è pure peggio, mi hanno detto, chi che la sofferenza fortifica e chi che oltre un certo limite la sofferenza allontana da tutto, anche da Dio. Ho spinto carrozzine di giovani atleti che un giorno sentirono un formicolio nelle gambe e sei mesi dopo non si alzavano più. Ho riso e scherzato con volontarie che curavano i malati di Sla e poi si sarebbero ammalate di Sla. Morendone. Non ho mai trovato una risposta definitiva, una soluzione certa. Il dolore è come l’essere umano ed è ...

