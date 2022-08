Un leader buddista invita gli Stati a impegnarsi a "non utilizzare per primi" le armi nucleari in vista dell'incontro per il TNP (Di martedì 2 agosto 2022) TOKYO, 2 agosto 2022 /PRNewswire/



Il 26 luglio, in vista della decima Conferenza di revisione del Trattato di Non proliferazione delle armi nucleari (TNP) che inizierà il 1° agosto presso la sede delle Nazioni Unite a New York, Daisaku Ikeda, Presidente della Soka Gakkai International (SGI) ha invitato le cinque potenze nucleari a dichiarare che utilizzeranno mai per primi le armi nucleari in un conflitto: il principio del "No first use." Oggi, il rischio di utilizzo di armi nucleari ha raggiunto il livello più alto dai tempi della Guerra Fredda. Ikeda, da più di 60 anni appassionato sostenitore dell'abolizione del

