Ucraina, Zelensky su export grano: “Segnale positivo ma no illusioni” (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – La partenza di una nave carica di mais ieri da Odessa, per la prima volta dall’inizio della guerra, “è un primo Segnale positivo, ma non bisogna farsi illusioni”. E’ il senso del messaggio trasmesso nella notte dal presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, secondo il quale se la partenza della nave è “il primo Segnale positivo che indica che c’è una possibilità per fermare lo sviluppo di una crisi alimentare mondiale”, tuttavia “è troppo presto per trarre ogni conclusione”. “L’attuazione dell’iniziativa sull’esportazione di grano ucraino e altri prodotti agricoli dai nostri porti nel Mar Nero è iniziata. La prima nave che trasporta 26.000 tonnellate di mais ha lasciato il porto di Odessa – ha detto Zelensky – Al ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – La partenza di una nave carica di mais ieri da Odessa, per la prima volta dall’inizio della guerra, “è un primo, ma non bisogna farsi”. E’ il senso del messaggio trasmesso nella notte dal presidente dell’Volodymyr, secondo il quale se la partenza della nave è “il primoche indica che c’è una possibilità per fermare lo sviluppo di una crisi alimentare mondiale”, tuttavia “è troppo presto per trarre ogni conclusione”. “L’attuazione dell’iniziativa sull’esportazione diucraino e altri prodotti agricoli dai nostri porti nel Mar Nero è iniziata. La prima nave che trasporta 26.000 tonnellate di mais ha lasciato il porto di Odessa – ha detto– Al ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'Il bilancio del raid di Kiev sul carcere vicino a Olenivka è di 50 morti e 73 feriti. La responsabilità… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Il presidente Zelensky è in visita in un porto ucraino sul Mar Nero per presenziare alle operazioni di ca… - RaiNews : Le foto del presidente dell'Ucraina Zelensky e della moglie Olena pubblicate su Vogue non hanno convinto tutti. Pio… - MauroLongone : RT @JozeJechich_JJ: La bandiera di Stalin su un carro ruSSo. Nulla è.cambiato da allora ad oggi in quelle teste di cazzo #Kosovo #Serbia… - giuro65 : RT @Borghi_Tv: @markorusso69 Questa è Lucy Una badante ucraina O meglio: è Arestovich, ex-consigliere politico di Zelensky, nel suo temp… -