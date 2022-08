Ucraina, è iniziata l'evacuazione obbligatoria del Donetsk (Di martedì 2 agosto 2022) È iniziata l'evacuazione obbligatoria dalla regione di Donetsk. 'Il primo treno è arrivato in mattinata a Kropyvnytsky', ha riferito il vice primo ministro ucraino e ministro per la Reintegrazione dei ... Leggi su globalist (Di martedì 2 agosto 2022) Èl'dalla regione di. 'Il primo treno è arrivato in mattinata a Kropyvnytsky', ha riferito il vice primo ministro ucraino e ministro per la Reintegrazione dei ...

MediasetTgcom24 : Iniziata l'evacuazione della regione di Donetsk #volodymyrzelensky #ucraina #russia #kiev #usa - BaglioniLaura : RT @ManuelaBellipan: 20 Maggio 2021, non era ancora iniziata l'aggressione russa all'Ucraina, e sulla Tassa di Successione di #Letta, #Drag… - guscabin : RT @ManuelaBellipan: 20 Maggio 2021, non era ancora iniziata l'aggressione russa all'Ucraina, e sulla Tassa di Successione di #Letta, #Drag… - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Iniziata l'evacuazione della regione di Donetsk #volodymyrzelensky #ucraina #russia #kiev #usa - fabiolongo881 : @stillchris_ @LeonardFloridia No è iniziata a febbraio in Ucraina ?? -