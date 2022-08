Programmi TV di stasera, martedì 2 agosto 2022. Alessandra Viero conduce Controcorrente Speciale (Di martedì 2 agosto 2022) Alessandra Viero (da Instagram) Rai1, ore 21.25: Amore alle Fiji Film del 2021, di Christine Luby, con Saskia Hampele, Liam McIntyre, Craig Horner. Prodotta in Australia. Durata: 91 minuti. Trama: Laura, avvocato in carriera, torna a casa per convincere Chip, un amico dell’adolescenza, a occuparsi dell’azienda di famiglia. Tra i due giovani si riaccendono sentimenti appartenenti al passato e le cose si complicano. Rai2, ore 21.20: Un’Ora Sola vi Vorrei – Replica Intrattenimento. Enrico Brignano torna con il suo one man show. Come sempre al centro della puntata l’attualità con un’analisi mai scontata dei principali fatti della settimana e non solo. Il tutto riletto sotto la lente dell’ironia e della satira di costume che ha reso celebre Brignano. Questa settimana il tempo verrà trattato per la prima volta in un’accezione diversa, ovvero il tempo ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 2 agosto 2022)(da Instagram) Rai1, ore 21.25: Amore alle Fiji Film del 2021, di Christine Luby, con Saskia Hampele, Liam McIntyre, Craig Horner. Prodotta in Australia. Durata: 91 minuti. Trama: Laura, avvocato in carriera, torna a casa per convincere Chip, un amico dell’adolescenza, a occuparsi dell’azienda di famiglia. Tra i due giovani si riaccendono sentimenti appartenenti al passato e le cose si complicano. Rai2, ore 21.20: Un’Ora Sola vi Vorrei – Replica Intrattenimento. Enrico Brignano torna con il suo one man show. Come sempre al centro della puntata l’attualità con un’analisi mai scontata dei principali fatti della settimana e non solo. Il tutto riletto sotto la lente dell’ironia e della satira di costume che ha reso celebre Brignano. Questa settimana il tempo verrà trattato per la prima volta in un’accezione diversa, ovvero il tempo ...

verbo_il : RT @LIPDSAPSUPM: Si entra nel vivo della #CampagnaElettorale Spazio ai programmi: stasera, vongole. #Salvini - AnnaMancini81 : Stasera in tv martedì 2 agosto 2022 – Tutti i programmi in onda - infoitcultura : Programmi guida TV stasera 1 agosto 2022: film prima serata - valeriosaitta1 : Tra i pochi programmi da vedere su #rai1 è #cosenostre, stasera sulle bestie di #ndrangheta e #mafia che le forze d… - LucaCaiazzo2 : #LaCorsaAlVoto se incalzano i politici di sinistra come stanno facendo stasera con quelli del centrodestra(che stan… -