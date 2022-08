Lazio | TMW | “Non solo Provedel | ora si punta Emerson”

Leggi su seriea24

(Di martedì 2 agosto 2022)- Lacontinua il suo ritiro in tournèe Tedesca, gli uomini di Sarri hanno svolto lavoro di scarico e forzato nella seconda parte dell’allenamento. Ancora a parte Milinkovic Savic, in palestra anche Immobile. Laè una delle più attive in questa finestra di mercato, ieri i Biancocelesti hanno ufficializzato Matias Vecino. L’Uruguaiano ha firmato un contratto triennale da 2,5 milioni netti a stagione. L’ex Inter si posizionerà come mediano o mezz’ala nello scacchiere di Sarri, in caso di partenza di Luis Alberto anche nella trequarti. Ma, il mercato Capitolino non termina qui, infatti Lotito vuole accontentare Sarri e portargli un nuovo terzino sinistro. Nei prossimi giorni ci sarà la fumata bianca per Ivan, si attende che lo Spezia sostituisca il portiere con Dragowski. ...