L'Alpine annuncia Piastri per 2023, il pilota smentisce (Di martedì 2 agosto 2022) "Io all'Alpine nel 2023? niente vero". C'è un piccolo colpo di scena sul pilota che dovrebbe sostituire nel team francese di Formula 1 il due volte campione del mondo Fernando Alonso, prossimo ad ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) "Io all'nel? niente vero". C'è un piccolo colpo di scena sulche dovrebbe sostituire nel team francese di Formula 1 il due volte campione del mondo Fernando Alonso, prossimo ad ...

infoitsport : L'Alpine annuncia Piastri per 2023, il pilota smentisce - infoitsport : Alpine lo annuncia, Piastri smentisce: 'Non correrò con loro', un caso assurdo in F1 - elturro666 : @LordKobe @de_pinot - Alpine annuncia le vie legali - in tutto questo Ricciardo ha un contratto con McL e non inten… - elturro666 : @LordKobe @de_pinot - Piastri la cui opzione con Alpine scadeva il 30/6 firma con McLaren (il suo manager è Mark We… - elturro666 : @LordKobe @de_pinot Fa quanro ho capito: - Vettel annuncia il ritiro - Alonso annuncia il passaggio in AM (20M/anno… -