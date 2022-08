Haaland sbaglia due gol facili e in Inghilterra parte il dibattito: è l’uomo giusto per Guardiola? (Di martedì 2 agosto 2022) Tutto il mondo è paese. Sabato scorso, nel Community Shield vinto dal Liverpool per 3-1 sul City, il centravanti di Guardiola Haaland si è divorato due gol facili facili e il dibattito è già partito. ne ha scritto il Guardian. Se il City non dovesse vincere il campionato, sarebbe il quinto in sei stagioni, potrebbe voltarsi indietro a questo pomeriggio di sole e vederlo come il primo avvertimento della crisi che sarebbe poi arrivata. Il Guardian scrive che quest’estate il City ha scommesso. Avrebbero potuto continuare a fare il proprio gioco fatto di possesso palla, tagli, schemi familiari che hanno consentito loro di segnare più gol di chiunque altro in Premier. Ma non l’hanno fatto. La Premier non è più la loro preoccupazione principale. L’obiettivo è la Champions League il grande trofeo che per un ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 agosto 2022) Tutto il mondo è paese. Sabato scorso, nel Community Shield vinto dal Liverpool per 3-1 sul City, il centravanti disi è divorato due gole ilè già partito. ne ha scritto il Guardian. Se il City non dovesse vincere il campionato, sarebbe il quinto in sei stagioni, potrebbe voltarsi indietro a questo pomeriggio di sole e vederlo come il primo avvertimento della crisi che sarebbe poi arrivata. Il Guardian scrive che quest’estate il City ha scommesso. Avrebbero potuto continuare a fare il proprio gioco fatto di possesso palla, tagli, schemi familiari che hanno consentito loro di segnare più gol di chiunque altro in Premier. Ma non l’hanno fatto. La Premier non è più la loro preoccupazione principale. L’obiettivo è la Champions League il grande trofeo che per un ...

