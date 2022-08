Fratelli d'Italia resta il primo partito, ma il Pd è sempre più vicino (Di martedì 2 agosto 2022) A meno di due mesi dalle elezioni politiche arrivano nuove indicazioni sull'orientamento al voto della popolazione Italiana. Sono numeri che tutti i partiti, in questo insolito agosto di campagna elettorale, guardano con molta attenzione nel tentativo di individuare trend preziosi per valutare la propria strategia comunicativa. Dal sondaggio elaborato da SWG per conto di La7, in testa alle preferenze si conferma Fratelli D'Italia, che riceve il 24,2 per cento delle intenzioni di voto, in diminuzione dello 0,8 per cento rispetto alla settimana precedente. Tuttavia, la campagna elettorale di Giorgia Meloni, la leader del partito, non è ancora ufficialmente partita: preferisce non disturbare gli Italiani che ora sono sotto l'ombrellone e a parte qualche piccolo intervento pubblico è tutto rimandato ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 2 agosto 2022) A meno di due mesi dalle elezioni politiche arrivano nuove indicazioni sull'orientamento al voto della popolazionena. Sono numeri che tutti i partiti, in questo insolito agosto di campagna elettorale, guardano con molta attenzione nel tentativo di individuare trend preziosi per valutare la propria strategia comunicativa. Dal sondaggio elaborato da SWG per conto di La7, in testa alle preferenze si confermaD', che riceve il 24,2 per cento delle intenzioni di voto, in diminuzione dello 0,8 per cento rispetto alla settimana precedente. Tuttavia, la campagna elettorale di Giorgia Meloni, la leader del, non è ancora ufficialmente partita: preferisce non disturbare glini che ora sono sotto l'ombrellone e a parte qualche piccolo intervento pubblico è tutto rimandato ...

