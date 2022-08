Edoardo Vianello | ascolta la canzone che ha ispirato Finimondo di Myss Keta

(Di martedì 2 agosto 2022)questa settimana ha conquistato un disco d’oro insieme agrazie a. Il singolo è una hit di questa estate ed è tutt’ora presente ai piani alti delle classifiche. Giusto ieri, ad esempio, è stata cantata da Marcello Cirillo ad Estate in Diretta. Una collaborazione inedita che ha mischiato barre scritte quest’anno al ritornello cantato dache proviene direttamente da un’incisione del 1961. Perché sì, le frasi cult “Che/ Per un capello biondo / Che stava sul gilet. / Sarà volato / Ma com’è strano il fato / Proprio su di me” fanno parte del singolo Il Capello uscito in radio nell’estate del 1961. Il Capello è stato a tutti gli effetti il primo tormentone di...

