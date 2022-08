Concorso ordinario secondaria, ancora errori prova scritta: per la A057 sono ben 6. Ecco i quesiti (Di martedì 2 agosto 2022) Concorso ordinario secondaria bandito con DD n. 499 del 21 aprile 2020, modificato più volte fino al Decreto Sostegni bis che ha eliminato la prova preselettiva e trasformato il Concorso in prova scritta computer based con quesiti a risposta multipla e prova orale (+ prova pratica per le classi di Concorso che la prevedono). La prova scritta è stata riconosciuta dai partecipanti, ma anche dal mondo culturale e politico, un fallimento. A partire dagli errori che il Ministero ha dovuto riconoscere nelle prove predisposte. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 agosto 2022)bandito con DD n. 499 del 21 aprile 2020, modificato più volte fino al Decreto Sostegni bis che ha eliminato lapreselettiva e trasformato ilincomputer based cona risposta multipla eorale (+pratica per le classi diche la prevedono). Laè stata riconosciuta dai partecipanti, ma anche dal mondo culturale e politico, un fallimento. A partire dagliche il Ministero ha dovuto riconoscere nelle prove predisposte. L'articolo .

