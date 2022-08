Call of Duty: Mobile World Championship 2022 Fase 4 – Playoff a partire dal 13 agosto! (Di martedì 2 agosto 2022) 40 squadre sono arrivate fin qui, ma nel Call of Duty®: Mobile World Championship 2022 Fase 4 – Playoff che inizieranno il 13 agosto, solo i migliori di ciascuna delle cinque aree emergeranno e andranno avanti fino alle finali. Sintonizzatevi per vedere quali squadre avranno la possibilità di aggiudicarsi la parte vincente del montepremi di oltre 2 milioni di dollari (USD) e di essere incoronati Campioni del Mondo! I fan di tutto il mondo possono are il tifo per le loro squadre preferite e seguire tutta l’azione in diretta sui canali YouTube di Call of Duty: Mobile Esports e Call of Duty: Mobile o in-game tramite l’app Call of ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 2 agosto 2022) 40 squadre sono arrivate fin qui, ma nelof®:4 –che inizieranno il 13 agosto, solo i migliori di ciascuna delle cinque aree emergeranno e andranno avanti fino alle finali. Sintonizzatevi per vedere quali squadre avranno la possibilità di aggiudicarsi la parte vincente del montepremi di oltre 2 milioni di dollari (USD) e di essere incoronati Campioni del Mondo! I fan di tutto il mondo possono are il tifo per le loro squadre preferite e seguire tutta l’azione in diretta sui canali YouTube diofEsports eofo in-game tramite l’appof ...

