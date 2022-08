Calciomercato Sampdoria: il Milan blocca Gabbia (Di martedì 2 agosto 2022) Calciomercato Sampdoria, rallenta la trattativa per Gabbia: il Milan ha bloccato il difensore in attesa di rinforzi La Sampdoria dovrà attendere ancora qualche giorno prima di poter abbracciare Matteo Gabbia. Il Milan ha bloccato momentaneamente la cessione in prestito del classe ’99 perché prima vorrebbe avere tra le mani un sostituto. Il nome più gettonato è quello di Abdou Diallo del Paris Saint-Germain, restano vive le ipotesi Evan Ndicka dell’Eintracht Francoforte e Japhet Tanganga del Tottenham. Nel corso di questa settimana la situazione potrebbe sbloccarsi positivamente. Sia per il Milan sia per la Sampdoria. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022), rallenta la trattativa per: ilhato il difensore in attesa di rinforzi Ladovrà attendere ancora qualche giorno prima di poter abbracciare Matteo. Ilhato momentaneamente la cessione in prestito del classe ’99 perché prima vorrebbe avere tra le mani un sostituto. Il nome più gettonato è quello di Abdou Diallo del Paris Saint-Germain, restano vive le ipotesi Evan Ndicka dell’Eintracht Francoforte e Japhet Tanganga del Tottenham. Nel corso di questa settimana la situazione potrebbe srsi positivamente. Sia per ilsia per la. L'articolo proviene da Calcio News 24.

