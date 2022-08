Ascolti tv 1 agosto 2022 analisi | “Belle & Sebastien” staccano Hunziker New star of talk | Brindisi batte l’esordio di Celata Telese e Aprile regolano Viero

Leggi su tvzoom

(Di martedì 2 agosto 2022)al top: su Rai1 il Tg1 delle 20.00 a 3,759 milioni e 26,7%. La seconda parte di Reazione a Catena a 3,369 milioni e 29,4%. Techetechete a 3,1 milioni e 20,1%.Tg1 delle 13.30 a 2,942 milioni e 26,03%. Tg5 delle 20.00 a 2,874 milioni e 20,1%. Replica contro replica il primo diin tv. Lunedì televisivo meno ricco di opzioni ma con una novità interessante in griglia. Su Rai1 è tornato in onda il family film, e si è confrontato con la replica dello show Michelle Impossibile su Canale5. Su Rai2 si è ricominciato a programmare il telefilm 9-1-1, mentre su Italia 1 è andato in onda Chicago P.D. in prima tv. In tema approfondimento, invece, su Rai3 è rimasto Report (con il rimontaggio sulla mozzarella campana), mentre su Rete4 Giuseppeè rimasto ...