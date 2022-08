Va in giro per Ladispoli con un coltello a serramanico: 35enne in manette (Di lunedì 1 agosto 2022) Dalla serata di sabato e per tutta la notte, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno eseguito un’attività di controllo straordinario del territorio nei luoghi della movida in due fra i principali comuni del litorale nord della provincia di Roma, Cerveteri e Ladispoli. L’attività, rientrante nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per fronteggiare lo specifico fenomeno, è stata svolta al fine di garantire un divertimento sano e, soprattutto, sicuro a tutti i frequentatori della zona, verificando il rispetto di Leggi e Regolamenti e, laddove si è reso necessario, contrastare ogni forma di illegalità o di degrado, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Intervenuti presso un noto locale ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 1 agosto 2022) Dalla serata di sabato e per tutta la notte, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno eseguito un’attività di controllo straordinario del territorio nei luoghi della movida in due fra i principali comuni del litorale nord della provincia di Roma, Cerveteri e. L’attività, rientrante nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per fronteggiare lo specifico fenomeno, è stata svolta al fine di garantire un divertimento sano e, soprattutto, sicuro a tutti i frequentatori della zona, verificando il rispetto di Leggi e Regolamenti e, laddove si è reso necessario, contrastare ogni forma di illegalità o di degrado, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Intervenuti presso un noto locale ...

