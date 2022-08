Tabacci | “Di Maio più giovane dei miei figli | investimento sul futuro” – Video

CarloCalenda : Cosa ha fatto Di Maio 2: litigato con Conte; letto in italiano le veline del Ministero degli Esteri; fatto un parti… - Tommasocerno : Ahaha Di Maio che si candida con Tabacci è una delle cose più grottesche di tutti i tempi. Scilipoti e Razzi erano due dilettanti - NicolaPorro : ?? Le bufale della sinistra, Di Maio con Tabacci e la smentita di Gabrielli sulle trame russe ignorata dai giornali.… - fasict : RT @Moonlightshad1: Ho visto al tigì la presentazione del partito di tabacci e di maio e m'è tornata su pure la cena dell'antivigilia di na… - paolocristallo : RT @antonellocapor2: Raccogliere le firme è faticoso. E poi in piazza, e poi con questo caldo! Meglio twittare Calenda oggi si aggancia all… -

Problemi di copyright per il nuovo partito di DiIn copertina ci sono Luigi Di, Laura Castelli e Davide Crippa. Sono tutti raffigurati come Zombie. E fanno parte di una nuova ...Così Bruno, intervenendo alla presentazione di Impegno civico, la nuova forza politica capitanata da Luigi DiVisto soprattutto il veto che Calenda ha posto su una sua ipotetica candidatura ai collegi uninominali. Ecco Impegno civico, il soggetto politico presentato questa mattina da Bruno Tabacci e Luigi Di ...Roma - 'Agli italiani bisogna dare risposte rapide su potere d’acquisto, lavoro e dignità. In particolare, occorre garantire più opportunità al Sud e soprattutto alla Calabria. Per questo ho scelto da ...