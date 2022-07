Sinner batte Alcaraz e vince il torneo di Umago (Di lunedì 1 agosto 2022) AGI - Jannik Sinner ha vinto il "Plava Laguna Croatia Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 534.555 euro, disputato sui campi in terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago. Nella finale, l'altoatesino, numero 10 del mondo e seconda forza del seeding, ha sconfitto lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 5 del ranking Atp e primo favorito del tabellone, col punteggio di 6-7 (5) 6-1 6-1. "Sono molto contento. Arrivo da una stagione molto dura. Abbiamo lavorato tanto con il mio team per migliorare il mio tennis. Finalmente ho vinto un titolo in questo 2022 ma sono certo di poter ancora migliorare. Adesso pensiamo da subito al torneo di Montreal" ha detto Sinner dopo il successo. (AGI) Leggi su agi (Di lunedì 1 agosto 2022) AGI - Jannikha vinto il "Plava Laguna Croatia Open",Atp 250 dotato di un montepremi pari a 534.555 euro, disputato sui campi in terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di. Nella finale, l'altoatesino, numero 10 del mondo e seconda forza del seeding, ha sconfitto lo spagnolo Carlos, numero 5 del ranking Atp e primo favorito del tabellone, col punteggio di 6-7 (5) 6-1 6-1. "Sono molto contento. Arrivo da una stagione molto dura. Abbiamo lavorato tanto con il mio team per migliorare il mio tennis. Finalmente ho vinto un titolo in questo 2022 ma sono certo di poter ancora migliorare. Adesso pensiamo da subito aldi Montreal" ha dettodopo il successo. (AGI)

Agenzia_Ansa : Tennis: Jannik Sinner ha vinto il torneo Croatia Open a Umago battendo in finale in tre set il favorito n.1 e campi… - repubblica : ++ripetizione con punteggio corretto++ Jannik Sinner batte Alcaraz in 3 set 6-7 (5) 6-1 6-1 e vince torneo Umago - calciomercatoit : ?????? Jannik #Sinner rimonta e batte nuovamente #Alcaraz, conquistando il titolo ATP 250 sulla terra rossa di Umago ??… - zazoomblog : Tennis Sinner batte Alcaraz. L’italiano trionfa al Croatia Open - #Tennis #Sinner #batte #Alcaraz. - ArmandaGelsomin : RT @Open_gol: I due si erano già scontrati a Wimbledon Anche in quell'occasione aveva vinto Sinner?? -