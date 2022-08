Sampdoria, contatti con l'Arsenal per il ritorno di Torreira (Di lunedì 1 agosto 2022) Come riportato dal quotidiano Il Secolo XIX., la Sampdoria è al lavoro per un grande ritorno in mezzo al campo: Lucas Torreira. Avviati... Leggi su calciomercato (Di lunedì 1 agosto 2022) Come riportato dal quotidiano Il Secolo XIX., laè al lavoro per un grandein mezzo al campo: Lucas. Avviati...

zazoomblog : Cessione Sampdoria Cerberus sempre avanti: contatti genovesi. Spuntano Mincione e Hong Kong - #Cessione #Sampdoria… - sportli26181512 : Cessione Sampdoria, Cerberus sempre avanti: contatti genovesi. Spuntano Mincione e Hong Kong: Situazione in evoluzi… - ForzaMilanTweet : #MatteoGabbia sempre più vicino alla #Sampdoria. Intanto da quanto ci risulta, #Massara ha ripreso i contatti con g… - CagliariNews24 : Asse #Cagliari Sampdoria, si attende la fumata bianca per Rog: le ultime - Mercatonobile : Come rivelato da di marzio #Gabbia partirà per la #Sampdoria non appena #Milan avrà trovato un nuovo difensore. Qua… -