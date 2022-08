Rigassificatori e termovalorizzatori, cosa divide Letta e Calenda (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – In attesa del confronto decisivo, tra richieste e appelli, e al netto di veti sulle persone, a dividere o a unire Azione e il Pd sul piano dei contenuti è la domanda di Carlo Calenda a Enrico Letta: “Possiamo avere una risposta chiara su Rigassificatori e termovalorizzatori”? Difficile che arrivi su tutti e due i fronti. Da una parte c’è il programma di Azione, con una posizione netta sul primo tema. “Non possiamo permetterci più alcun ritardo nella realizzazione delle infrastrutture energetiche e di trasporto. Occorre procedere alla costruzione di due Rigassificatori con procedure straordinarie, e i cantieri energetici strategici vanno presidiati costantemente per garantirne la sicurezza, la piena operatività e la spedita implementazione”. E poi c’è la posizione di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – In attesa del confronto decisivo, tra richieste e appelli, e al netto di veti sulle persone, are o a unire Azione e il Pd sul piano dei contenuti è la domanda di Carloa Enrico: “Possiamo avere una risposta chiara su”? Difficile che arrivi su tutti e due i fronti. Da una parte c’è il programma di Azione, con una posizione netta sul primo tema. “Non possiamo permetterci più alcun ritardo nella realizzazione delle infrastrutture energetiche e di trasporto. Occorre procedere alla costruzione di duecon procedure straordinarie, e i cantieri energetici strategici vanno presidiati costantemente per garantirne la sicurezza, la piena operatività e la spedita implementazione”. E poi c’è la posizione di ...

CarloCalenda : Discutiamo di quello che volete, ma agli elettori di @Azione_it non possiamo chiedere di votare Di Maio, Bonelli (a… - CarloCalenda : Siete per chiusura ILVA e contro Tap, rigassificatori, termovalorizzatori, e governo Draghi. Nulla di male, ma non… - Agenzia_Ansa : 'Agli elettori di Azione non possiamo chiedere di votare Di Maio, Bonelli (anti ILVA, termovalorizzatori e rigassif… - telodogratis : Rigassificatori e termovalorizzatori, cosa divide Letta e Calenda - di_campagna : RT @CarloCalenda: Discutiamo di quello che volete, ma agli elettori di @Azione_it non possiamo chiedere di votare Di Maio, Bonelli (anti IL… -

