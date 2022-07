Oroscopo giornaliero | 1 agosto 2022

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 1 agosto 2022) La luna in Vergine si connette con Marte in Toro alle 1:35 e Urano in Toro alle 2:30, ispirando coraggio e ingegno! La luna si oppone a Nettuno in Pesci alle 14:50, il che può trovarci abbastanza sentimentali. La luna si connette con Plutone in Capricorno alle 18:29, incoraggiandoci a dare un’occhiata più da vicino