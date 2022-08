Migranti | De Luca | ' Focolaio Covid a bordo della Ocean Viking | stop sbarco' - Cronaca - quotidiano net

rep_napoli : Salerno, De Luca blocca lo sbarco di 387 migranti: 'Troppi positivi al Covid' [di Andrea Pellegrino] [aggiornamento… - peppe844 : RT @SkyTG24: Salerno, focolaio Covid su nave migranti: De Luca blocca lo sbarco - Peppezappulla : Salerno, De Luca blocca lo sbarco di 387 migranti: 'Troppi positivi al Covid' - GiorgioMaspero : RT @SkyTG24: Salerno, focolaio Covid su nave migranti: De Luca blocca lo sbarco - SoniaLaVera : RT @mattinodinapoli: Focolaio Covid sulla Ocean Viking, De Luca ferma lo sbarco dei migranti -

La Ocean Viking Napoli, 1 agosto 2022 - Il governatore della Campania Vincenzo Deha lanciato l'allarme per la presenza di un " focolaio Covid" all'interno della nave diOcean Viking attraccata nel porto di Salerno e ha deciso di bloccare lo sbarco. "In relazione alla ...Nella stessa regione doveTraini aveva tentato una strage, anche questa volta contro quegli ... Dopo una lunga storia politica mirata ad allontanare dai nostri confini i, a demonizzarli, a ...Le navi di organizzazioni umanitarie dedite alla ricerca e soccorso di persone in mare possono essere sottoposte a controlli da parte dello Stato di approdo, il quale però può adottare provvedimenti d ...NAPOLI (ITALPRESS) - "In relazione alla nave "Ocean Viking" attraccata nel porto di Salerno - senza nessuna comunicazione preventiva - è stata accertata d ...