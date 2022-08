Luglio record per Capodichino | un 1 milione e 272mila passeggeri

Agenzia_Ansa : A luglio l'inflazione tendenziale ripiega di un decimo di punto percentuale dal record di giugno (+8,0%) a +7,9%. F… - petergomezblog : A luglio altra stangata per le famiglie: inflazione al 7,9% e il carrello della spesa rincara del 9,1%, record dal… - ilSicilia : #TrasportiMobilità #aeroportopalermo Nuovo record all’aeroporto di Palermo: oltre 800mila passeggeri a luglio… - LegaCamera : ??#Molteni: 13.800 sbarchi nel solo mese di luglio! È record dal 2017. Per tornare a difendere i confini e la sovra… - Tiziana_______ : RT @flash_meteo: Luglio 2022, secondo i dati della stazione meteo posta presso la nostra sede, è risultato il più caldo della serie storica… -

Sempre aè stato stabilito ildel maggior numero di passeggeri in un singolo giorno: 45 mila 959 presenze. Nei primi sette mesi dell'anno, l'aeroporto di Napoli ha accolto 5 milioni ...Sempre aè stato stabilito ildel maggior numero di passeggeri in un singolo giorno: 45mila959 presenze. Nei primi sette mesi dell'anno, l'aeroporto di Napoli ha accolto 5milioni989mila ...Numeri da record per questa estate all’aeroporto d’Abruzzo ... 73.204 a maggio; 80.800 a giugno e 87.132 a luglio. Questo dopo l’anno nero del 2020 per via della pandemia e i numeri relativamente ...PESCARA – Numeri da record per questa estate all’aeroporto d’Abruzzo. La stagione estiva iniziata a fine marzo scorso, nei suoi primi tre mesi ha registrato infatti 307.959 passeggeri. Nel dettaglio, ...