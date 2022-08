Inter, Sanchez verso il Marsiglia: l'agente atteso a Milano, resta il nodo buonuscita (Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo un’estate di tentativi, questa potrebbe essere la settimana in cui le strade tra Alexis Sanchez e l’Inter si separeranno. Marotta... Leggi su calciomercato (Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo un’estate di tentativi, questa potrebbe essere la settimana in cui le strade tra Alexise l’si separeranno. Marotta...

Gazzetta_it : Inter, #Sanchez ai saluti: vicino l'accordo col Marsiglia #calciomercato - cmdotcom : #Inter, giorno chiave per #AlexisSanchez. Dal Cile sono sicuri: il Nino Maravilla vuole il #Marsiglia - Glongari : #OM insiste nei dialoghi per #Sanchez, il cui agente avrà un incontro con l’#Inter per determinare i dettagli econo… - disagioscout : RT @fcin1908it: Sanchez, ci siamo: Marsiglia ad un passo, ecco le cifre. Risparmio Inter in doppia cifra - cmdotcom : #Inter, #Sanchez verso il #Marsiglia: l'agente atteso a Milano, resta il nodo buonuscita -