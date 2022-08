Inghilterra campione per prima volta | Germania ko 2 - 1 ai supplementari davanti a 87mila a Wembley

Eurosport_IT : L'INGHILTERRA È CAMPIONE D'EUROPA ??????? Le calciatrici inglesi superano 2 a 1 la Germania ai tempi supplementari gr… - SkySport : ULTIM'ORA #WEURO2022 L'#INGHILTERRA È CAMPIONE D'EUROPA: #GERMANIA BATTUTA 2-1 DOPO I SUPPLEMENTARI #SkyEuro2022 #WEuro2022Final - UEFAcom_it : ?? Inghilterra campione di UEFA Women's EURO 2022 ?????????????? #WEURO2022 - Newsinunclick : Euro donne: Inghilterra campione; Regina, voi prese a modello - Newsinunclick : - La vittoria dell'Inghilterra negli Europei di calcio femminile 'sarà fonte d'ispirazione per le ragazze e le donn… -

... rimettere in gioco il titolo did'Italia vinto a maggio. Chiuso l'affare per Charles De ... Consacrazione con l'Under 19 dove è stato tra i protagonisti della vittoria dei Tre Leoni ...La nazionale femminile dell'si è laureatad'Europa, per la prima volta nella sua storia, battendo 2 - 1 ai supplementari la Germania a Wembley, davanti a oltre 87mila spettatori: record assoluto per una ...La nazionale femminile dell’Inghilterra si è laureata campione d’Europa, per la prima volta nella sua storia, battendo 2-1 ai supplementari la Germania a Wembley, davanti a ...Ai supplementari è Kelly a trascinare le britanniche alla vittoria. L’Inghilterra si laurea campione d’Europa. La nazionale allenata da Sarina Wiegman batte la Germania 2-1 nella finale degli Europei ...