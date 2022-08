Genoa, piace un giovane nazionale slovacco (Di lunedì 1 agosto 2022) Con l'inizio di agosto si entra ufficialmente nell'ultimo mese di calciomercato e anche il Genoa, come tutti gli altri club, è... Leggi su calciomercato (Di lunedì 1 agosto 2022) Con l'inizio di agosto si entra ufficialmente nell'ultimo mese di calciomercato e anche il, come tutti gli altri club, è...

giannimontieri : Ho capito che scriverò un pezzo su un solo gol di Mertens, quello al Genoa, un pezzo pieno di storie laterali e di… - MarcoGa42601899 : @fbmaarket Non mi piace fare paragoni! Voi dite che le amichevoli non hanno significato. Quell’altri hanno vinto co… - alessan198385 : @Alex_Piace @PaulSigno9 Non si può già pensare che sia forte un giocatore quando ha affrontato Genoa( prendendo pur… - Tylermhaiem : @InsiderLazio Mah...vado controcorrente ma a me non piace né Basic né Cataldi. Ci sono progressi rispetto alla par… - Arvins_7 : @LeonardoCampag4 @DiMarzio @BfcOfficialPage @OfficialASRoma @SkySport Giocatore incompreso da molti. Lui era stato… -