Gas gratis ai lucani. La proposta per aiutare la regione (da cui proviene l'80% del petrolio italiano) (Di lunedì 1 agosto 2022) Una trentina d'anni addietro la stampa nazionale titolava enfaticamente che la Basilicata si fosse conquistata un posto al sole tra i grandi Paesi produttori di gas: tra il serio e il faceto, quel titolo ("La lucania nell'Opec") oggi sa tanto di profezia avveratasi tra le cime di quell'Appennino che per secoli, sino alla scoperta di un piemontese doc come Carlo Levi, aveva gelosamente protetto una terra a dir poco sconosciuta, abitanti compresi, dei quali poco si sapeva, così schiacciati tra regioni ben più note come Campania, Puglia e Calabria. La vicenda della Val D'Agri, il "Texas d'Italia", con il suo giacimento petrolifero su terraferma più grande d'Italia, dal quale si estrae oltre l'80% dell'intero petrolio nazionale, è ormai ben nota all'opinione pubblica, tra sogni di indipendenza economica e problematiche ambientalistiche connesse, molte ...

