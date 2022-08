Corruzione, tangenti pagate con i bonifici: imprenditori indagati ed ex manager della Fiera di Milano ai domiciliari (Di lunedì 1 agosto 2022) Le tangenti pagate con i bonifici. È uno dei particolari che emerge da un’inchiesta per Corruzione per cui un manager è finito agli arresti domiciliari e dieci persone sono state iscritte nel registro degli indagati della procura di Milano. Le indagini preliminari sono condotte dalla Guardia di finanza di Milano e coordinate dalla procura di Milano e che hanno riguardato alcuni appalti della Fiera di Milano. La misura cautelare è stata notificata un ex manager della Fiera di Milano, Massimo Hallecker. Stando all’inchiesta, coordinata dal pm Paolo Storari e dall’aggiunto Maurizio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Lecon i. È uno dei particolari che emerge da un’inchiesta perper cui unè finito agli arrestie dieci persone sono state iscritte nel registro degliprocura di. Le indagini preliminari sono condotte dalla Guardia di finanza die coordinate dalla procura die che hanno riguardato alcuni appaltidi. La misura cautelare è stata notificata un exdi, Massimo Hallecker. Stando all’inchiesta, coordinata dal pm Paolo Storari e dall’aggiunto Maurizio ...

