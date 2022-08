Chris Evans ha rivelato che non uscirà mai con qualcuno che non ama i cani: "É impossibile per me" (Di lunedì 1 agosto 2022) Chris Evans ha recentemente parlato dell'amore che prova nei confronti del suo cane, Dodger, spiegando che non è disposto ad uscire con una donna che non ama gli animali. Chris Evans possiede un cane di nome Dodger e ha recentemente rivelato che non uscirà con qualcuno che non ama i cani. La star di Captain America: Il primo vendicatore non chiederà al suo amico peloso di dare un giudizio sui suoi eventuali partner, visto che a lui piacciono tutti, ma indubbiamente non frequenterà mai una donna che non apprezza la compagnia degli animali. "Dodger è probabilmente piuttosto problematico da questo punto di vista perché gli piacciono tutti, penso che sia più importante il contrario, se non ami i cani è impossibile per me", ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 agosto 2022)ha recentemente parlato dell'amore che prova nei confronti del suo cane, Dodger, spiegando che non è disposto ad uscire con una donna che non ama gli animali.possiede un cane di nome Dodger e ha recentementeche nonconche non ama i. La star di Captain America: Il primo vendicatore non chiederà al suo amico peloso di dare un giudizio sui suoi eventuali partner, visto che a lui piacciono tutti, ma indubbiamente non frequenterà mai una donna che non apprezza la compagnia degli animali. "Dodger è probabilmente piuttosto problematico da questo punto di vista perché gli piacciono tutti, penso che sia più importante il contrario, se non ami iper me", ...

