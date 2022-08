Canoa velocità: i convocati italiani per i Mondiali 2022 di Halifax (Di lunedì 1 agosto 2022) Tutto pronto per i Mondiali senior 2022 di Canoa velocità e paraCanoa, in programma dal 3 al 7 agosto presso Halifax (Canada). La spedizione azzurra sarà composta da 26 rappresentanti, divisi tra Kayak, Canadese e Va’A. Presenti l’argento olimpico Manfredi Rizza ed il campione del mondo Andrea Di Liberto; nella paraCanoa, invece, occhi puntati su Federico Mancarella, bronzo alle Paralimpiadi. Di seguito l’elenco completo. Canoa velocità Kayak Senior Maschile: Alessandro Gnecchi, Andrea Schera, Nicola Ripamonti, Mauro Crenna, Samuele Burgo, Tommaso Freschi, Giacomo Cinti, Manfredi Rizza, Andrea Di Liberto. Kayak Senior Femminile: Mathilde Serena Rosa, Agata Fantini, Cristina Petracca, Irene Burgo, Susanna Cicali. Canadese Senior ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 agosto 2022) Tutto pronto per iseniordie para, in programma dal 3 al 7 agosto presso(Canada). La spedizione azzurra sarà composta da 26 rappresentanti, divisi tra Kayak, Canadese e Va’A. Presenti l’argento olimpico Manfredi Rizza ed il campione del mondo Andrea Di Liberto; nella para, invece, occhi puntati su Federico Mancarella, bronzo alle Paralimpiadi. Di seguito l’elenco completo.Kayak Senior Maschile: Alessandro Gnecchi, Andrea Schera, Nicola Ripamonti, Mauro Crenna, Samuele Burgo, Tommaso Freschi, Giacomo Cinti, Manfredi Rizza, Andrea Di Liberto. Kayak Senior Femminile: Mathilde Serena Rosa, Agata Fantini, Cristina Petracca, Irene Burgo, Susanna Cicali. Canadese Senior ...

