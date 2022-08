Calenda | la spina nel fianco del Pd | “Mai con ex grillini e anti-Draghi” La sinistra in frantumi?

(Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago – Da Carloal Pd messaggi chiari. E pensare che uno dei “tre criteri” di Enrico Letta ribadito a più riprese in queste settimane era stato il “no ai veti” di qualsiasi partito fosse entrato nell’alleanza di centro. Ma dalle dicbiarazioni riportate dall’Ansa, è ben lungi da essere praticabile, almeno in questo caso. Perché il leader di Azione, al Pd, non solo pone veti, ma detta proprio le condizioni.e Pd, l’accordo che non arriva Insomma,si fa corteggiare “duro” dal Pd. Perché, indipendentemente dal consenso ad oggi piuttosto limitato di Azione, è chiaro che il Nazareno, tra i papabili, possa sacrificare poco o nulla. Ma la domanda è: riuscirà ad esaudire anche richieste così estreme? Perché nel corso giornata di ieri,ha espresso termini e ...

kategullo75 : RT @IlPrimatoN: Dal Nazareno i soliti noiosi appelli alla 'unità contro le destre' - IlPrimatoN : Dal Nazareno i soliti noiosi appelli alla 'unità contro le destre' - tota__976 : @NinoLaMontagna @fattoquotidiano I 5S li ha salvati, finalmente hanno staccato la spina a quel governo di destra co… - dario62bs : @RobbyDreamer Se non capiscono che era ora di staccare la spina a Draghi, vadano a fare compagnia a Brunetta e Gel… - DeleddaCarmen : @DM_Deluca @DomaniGiornale Calenda è una spina nel fianco come Renzi , si dia una calmata. -

la Repubblica

... cosa è rimasto oggi nella sinistra, qual è la suadorsale, il suo asse culturale, il ...sinistra denunciano come la riduzione del messaggio politico democratico e progressista al Verbo di...Carlospiega che "le cose da fare non sono di destra o di sinistra. Sono semplicemente di ... che dite RENZUSCONI Renzi su Berlusconi: "Vederlo staccare laal governo Draghi mi spiace, ... Calenda con Bonino lancia il fronte repubblicano e apre a Letta: "Però rivogliamo Draghi premier". Ma il Pd: … Polemica per le parole del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, esponente di Fratelli d’Italia: “Auguri a Mara Carfagna e Mariastella Gelmini, due persone che fino a ieri erano considerate ...Entrerà nella segreteria di Azione e ci aiuterà a costruire un grande partito liberale, riformista e popolare per dar voce all’Italia seria «La scelta più difficile, anche umanamente per la riconoscen ...