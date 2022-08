Calabria | «Essere capitano del Milan è un sogno che si avvera»

(Di lunedì 1 agosto 2022), le parole di: «Lo scudetto è stato l’emozione più grande della mia vita. Ci abbiamo sempre creduto» Davideha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Ecco le parole del terzino rossonero:ELLO – «Si respira la storia. Ci sono tante foto che raccontano cos’è il». FASCIA DA– «É un’emozione grande. Sono qui da piccolino, è unche si avverà. E’ impressionante». SCUDETTO – «É stata l’emozione più bella della mia vita. Qualcuno ci ha preso per pazzi, ma ci abbiamo sempre creduto. Si sentiva nell’aria la voglia di vincere lo scudetto. Eravamo sicuri di poterlo vincere». ESPERIENZA AL– «Sono arrivato qui a 10 anni. I primi mesi ero in difficoltà per il fatto di ...

