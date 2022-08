Bergamo, precipita per oltre 100 metri: morto pastore 25enne (Di lunedì 1 agosto 2022) commenta Nella zona del Vaccarizza (in provincia di Bergamo) un pastore di 25 anni ha perso la vita dopo essere precipitato per oltre 100 metri, a oltre 1.600 metri di quota. Il giovane era originario ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 1 agosto 2022) commenta Nella zona del Vaccarizza (in provincia di) undi 25 anni ha perso la vita dopo essereto per100, a1.600di quota. Il giovane era originario ...

Piergiulio58 : Valbondione, precipita in montagna per 70 metri: morto un 41enne. È un escursionista di Brugherio (Monza): stava pe… - Corriere : Precipita dal sentiero per recuperare la borraccia: morto quarantenne - corrierebergamo : Valbondione, precipita dal sentiero per recuperare la borraccia: morto quarantenne - Giorno_Bergamo : Valbondione, precipita in montagna: morto escursionista -