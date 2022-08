Alessia e Giulia Pisanu travolte dal treno a Riccione | le due ipotesi sull’incidente

Leggi su open.online

(Di lunedì 1 agosto 2022), sorelle di Madonna di Castenaso nel Bolognese sono morte ieri mattina, attorno alle 6.40, alla stazione dida un ETR Frecciarossa, in arrivo ada Pescara. Unpuò raggiungere i 200 chilometri orari. Con i resti sparsi per circa 700 metri lungo la massicciata l’identificazione è stata possibile solo grazie a un cellulare fracassato, trovato dalla polizia lungo i binari. E intestato alla ditta del padre, Pier Paolo, titolare di un’azienda di trasporti. Le indagini della Polfer e della Questura di Rimini per ricostruire la dinamica del fatto sono già scattate. Con l’aiuto delle telecamere si è potuto vedere le ragazze entrare in stazione, ma non il momento dell’impatto. Alcuni testimoni hanno visto una delle due ...