Una Vita non va più in onda: la Soap di Canale 5 va in vacanza dall'1 al 19 agosto 2022 (Di domenica 31 luglio 2022) Lunga pausa estiva per la Soap di Canale5. Una Vita non andrà in onda da domani, 1° agosto 2022, al 19 agosto 2022. Scopriamo insieme cosa andrà in onda al suo posto e quando tornerà.

