Theo: 'Visto? Per il 13 siamo pronti...'. Kjaer: 'Felice di essere tornato' (Di domenica 31 luglio 2022) Sui social tre quarti dei tifosi rossoneri stanno postando e ri - postando allo sfinimento l'azione del primo gol. Attenzione: non tanto la conclusione di Messias, che peraltro è bellissima; ma la ... Leggi su gazzetta (Di domenica 31 luglio 2022) Sui social tre quarti dei tifosi rossoneri stanno postando e ri - postando allo sfinimento l'azione del primo gol. Attenzione: non tanto la conclusione di Messias, che peraltro è bellissima; ma la ...

sportli26181512 : Theo: 'Visto? Per il 13 siamo pronti...'. Kjaer: 'Felice di essere tornato': Theo: 'Visto? Per il 13 siamo pronti..… - aylinayaza : RT @Gazzetta_it: Theo: 'Visto? Per il 13 siamo pronti...'. Kjaer: 'Felice di essere tornato' #Milan - yassine01937035 : RT @Gazzetta_it: Theo: 'Visto? Per il 13 siamo pronti...'. Kjaer: 'Felice di essere tornato' #Milan - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Theo: 'Visto? Per il 13 siamo pronti...'. Kjaer: 'Felice di essere tornato' #Milan - Gazzetta_it : Theo: 'Visto? Per il 13 siamo pronti...'. Kjaer: 'Felice di essere tornato' #Milan -