Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Erik confessa la verità a Josie. Robert dice addio a Cornelia (Di domenica 31 luglio 2022) Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: grandi e drammatiche novità per Josie Lee (interpretata da Lena Conzerdorf), dopo i drammi che ha vissuto recentemente. Una rivelazione del padre, Erk Vogt (Sven Waasner), le sconvolgerà la vita. Di che cosa si tratta? Scopriamolo insieme! Tra l’altro ci sono brutte notizie anche per Robert e Cornelia. Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: una tremenda verità sconvolgerà Erik, Yvonne e Josie. Drammatica decisione di Robert su Cornelia Tra i colpi di scena in arrivo al Furstenhof, ce ne sarà appunto uno che riguarderà questi due personaggi e Yvonne (Tanja Lanaus), madre ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 31 luglio 2022): grandi e drammatiche novità perLee (interpretata da Lena Conzerdorf), dopo i drammi che ha vissuto recentemente. Una rivelazione del padre, Erk Vogt (Sven Waasner), le sconvolgerà la vita. Di che cosa si tratta? Scopriamolo insieme! Tra l’altro ci sono brutte notizie anche per: una tremendasconvolgerà, Yvonne e. Drammatica decisione disuTra i colpi di scena in arrivo al Furstenhof, ce ne sarà appunto uno che riguarderà questi due personaggi e Yvonne (Tanja Lanaus), madre ...

zazoomblog : Tempesta D’Amore anticipazioni: Ariane e Robert dispersi interviene la polizia - #Tempesta #D’Amore #anticipazioni… - ParliamoDiNews : Anticipazioni Tempesta d`amore: Erik confessa a Josie di non essere suo padre! | Puntate tedesche #Greysanatomy… - LinkaTv : E' iniziato Tempesta d'amore - PRIMA TV su #retequattro Clicca qui per classifica tweet: - MondoTV241 : Anticipazioni di Tempesta d'amore dal 1º al 7 agosto 2022 #anticipazioni #Tempestadamore - LaFra84699929 : RT @angela_pellino: @uxlul8 Ho paura!!qui siamo in piena tempesta... ma d'amore e di ormoni!????????????? -