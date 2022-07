Morte sui binari a Riccione, sono Giulia e Alessia le due giovani investite dal Frecciarossa. Identificate grazie al cellulare. Il testimone: abbiamo urlato, poi il botto (Di domenica 31 luglio 2022) Le vittime hanno 15 e 17 anni. Tra le ipotesi il tentato suicidio di una delle due e l’intervento dell’altra per salvarla. Traffico ferroviario in tilt per ore Leggi su lastampa (Di domenica 31 luglio 2022) Le vittime hanno 15 e 17 anni. Tra le ipotesi il tentato suicidio di una delle due e l’intervento dell’altra per salvarla. Traffico ferroviario in tilt per ore

Quotidianinet : Riccione, morte sui binari: erano due sorelle di 15 e 17 anni residenti nel Bolognese - bizcommunityit : Riccione, morte sui binari: erano due sorelle di 15 e 17 anni residenti nel Bolognese - liaalex79 : RT @ProfCampagna: #CivitanoMarche Peggio di chi non ha fatto nulla per evitare la morte sono quelli che sui social network stanno difenden… - labufarda1 : @rusembitaly Detto da chi genera solo dolore e morte, da chi ha negato al suo paese qualsiasi possibilità di cresci… - ___bookworm : Io posso capire che è rischioso camminare sui binari o attraversare la strada se non è verde il semaforo o comunque… -