Incidente ferroviario Riccione | treno investe due ragazze

(Di domenica 31 luglio 2022) Avrebbero provato ad attraversare i binari, venendo tragicamente investite da un. É quanto è accaduto nella mattinata del 31 luglio a. Una tragedia che spezza due giovani vite e sui cui si attende che possano essere chiariti dei punti ancora oscuri. A partire dalle generalità delle due vittime., l'accaduto Erano più o meno le 7 del mattino quando nella stazione della città romagnola si è verificato il tragico fatto. Secondo alcune ricostruzioni, quanti erano in zona, vedendo leattraversare, avrebbero urlato loro di non farlo. Avvertimento non recepito e a cui è seguito il tentativo di attraversare i binari. Poi l'impatto violentissimo con unad alta velocità in transito e che viaggiava da Pescara a Milano. L'...

... aveva documenti dell'amico per entrare in discoteca Il trafficoè stato sospeso tra ...visionando anche le immagini delle telecamere in stazione per ricostruire la dinamica dell'. ...... a seguito della disgrazia verificatasi, il trafficoè sospeso tra Pesaro e Riccione, ...i filmati ripresi dalle telecamere presenti in stazione per accertare la dinamica dell': ...Due ragazze hanno perso la vita, travolte dal treno in strazione a Riccione ( qui il video delle testimonianze ): le indagini sui binati (Foto Migliorini) ...Il fatto è successo alle 7 del mattino, i testimoni: «Barcollavano». Traffico sospeso tra Rimini e Cattolica. Code e disagi al traffico ferroviario della Riviera ...