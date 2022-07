De Gennaro | è un argento - Sport - quotidiano net

Eurosport_IT : ARGENTO MONDIALEEEEEE! ???? Il nostro Giovanni De Gennaro chiude al secondo posto nel K1 a soli 71 centesimi da Vit… - MazzaliVanna : RT @Eurosport_IT: ARGENTO MONDIALEEEEEE! ???? Il nostro Giovanni De Gennaro chiude al secondo posto nel K1 a soli 71 centesimi da Vit Prind… - settalese : RT @Eurosport_IT: ARGENTO MONDIALEEEEEE! ???? Il nostro Giovanni De Gennaro chiude al secondo posto nel K1 a soli 71 centesimi da Vit Prind… - ColucciLc : RT @Eurosport_IT: ARGENTO MONDIALEEEEEE! ???? Il nostro Giovanni De Gennaro chiude al secondo posto nel K1 a soli 71 centesimi da Vit Prind… - Alise0 : RT @Eurosport_IT: ARGENTO MONDIALEEEEEE! ???? Il nostro Giovanni De Gennaro chiude al secondo posto nel K1 a soli 71 centesimi da Vit Prind… -

Di, carabiniere bresciano che pochi giorni fa, il 21 luglio scorso, ha compiuto 30 anni, era statoanche agli Europei. Quella di Denel K1 è stata la seconda medaglia dell'...L'Italia però non si è fermata qui: dopo l'della comasca Giulia Clerici con il singolo ... L'ultimo italiano in gara nelle finali Under23 èdi Mauro nel singolo maschile. L'azzurro dopo ...L‘azzurro Giovanni De Gennaro si è piazzato al secondo posto, ed è quindi medaglia d’argento, nella gara del K1 dei Mondiali di canoa slalom. Ha ottenuto un percorso netto e il secondo crono in 95.49, ...Il carabiniere bresciano: «Fiero di me e di come ho gestito la pressione, è bellissimo» La medaglia della piena maturità, ma anche l’ennesimo oro sfumato per dettagli. Il trentenne bresciano Giovanni ...